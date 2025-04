Tipp fürs Wochenende: Ostereier-Ausstellung in Balingen eröffnet

Das saisonale Kunsthandwerk feiert Premiere: Am Samstag, 12. April, und Sonntag, 13. April, von jeweils 10 bis 17 Uhr sind zahlreiche handbemalte Eier sowie weitere österliche Dekorationen im Kuhstall hinter dem Gasthaus Lang zu bestaunen und zu erstehen.

Bunte Eier mit filigranen Bemalungen und kreativen Motiven kreiere Marianne Wilkens nun schon seit mehr als 20 Jahren, wie ihr Ehemann und wohl größter Unterstützer, Georg Wilkens, im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. „Sie hat immer neue Ideen.“

Ihre bemalten Eier stellt sie bereits seit vielen Jahren bei der Ostereier-Ausstellung der Galerie Schwarze Treppe in Haigerloch aus, da aber nicht klar war, ob diese in diesem Jahr stattfinden kann, haben sich Marianne und Georg Wilkens eine Alternative überlegt. „Sowas hatten wir in Balingen noch nie“, dachten sie sich.

Auf der Suche nach einem passenden Ausstellungsraum wurden sie schnell fündig: Margarete Lang-Murmann stellte den Wilkens’ umgehend die Räume des ehemaligen Kuhstalls für die Ausstellung zur Verfügung.

Enkelin hilft mit

Mit im Boot sind Susanne Mebold vom Porzellanhaus Mebold in Balingen und Isabell Doster von Blumen Krigar in Albstadt. Zu sehen – und zu erstehen – sind dort neben Wilkens Ostereiern auch genähte Stofftiere, Floristik, Porzellanwaren und sonstiger Osterschmuck.

Außerdem wird Clara Wilkens – die Enkelin von Marianne und Georg Wilkens – ihre selbst bemalten Holz-Osterhasen präsentieren. „Die macht sie grade fleißig“, erzählt der stolze Großvater. „Und schneidet Bändel, damit man die Ostereier auch aufhängen kann.“

Kunstwerke mit oberschlesischer Kratztechnik

Angefangen hat das Ostereierprojekt einst recht simpel. „Da hat man die Eier gekocht und dann in selbst gemachte Farben gelegt“, erzählt Wilkens. Rote Beete, Zwiebelschalen und Rinde seien zur Farbherstellung verwendet worden. „Meistens war das dann braun.“

Mittlerweile sei seine Frau aber auf Textilfarben umgestiegen und fertigt die verschiedensten Kunstwerke mit oberschlesischer Kratztechnik an. Dazu verwendet sie nach wie vor die Spitze eines Sägeblattes. Die dadurch freigelegten weißen Stellen können entweder neu eingefärbt werden, oder eben weiß bleiben.

Vorbereitungen laufen

Seit zwei Wochen sind die Wilkens’ nun also mit den Vorbereitungen für die erste Balinger Ostereierausstellung beschäftigt. An einem Baum in der Nähe des Strasser-Areals hängen zudem die „verunglückten“ Kunstwerke und machen – mit Hilfe eines von der Stadt bereit gestellten Osterhasen – auf die Ausstellung aufmerksam.