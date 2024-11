Tipidorf, Ausweichparkplätze, Ostgebiet: So geht es mit der Parkplatz-Situation um den Europa-Park weiter

1 An dieser Stelle soll das Parkdeck des Tipidorfs entstehen. Dort stellten (von links) Justiziar Michael Thoma, Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare und Tobias Decoux, Bauleitung des Europa-Parks, die weiteren Pläne vor. Foto: Göpfert

Der Europa-Park und die Gemeinde Rust investieren in die Erweiterung des Tipidorfs und die Umgestaltung der Rheinstraße. Doch dabei soll es nicht bleiben: Um die Ausweichparkplätze loszuwerden, ist eine Erweiterung Richtung Osten geplant.









Seit 2017 wird in Rust am Masterplan Verkehr gefeilt, doch Corona sorgte für Verzögerungen. Nach der Pandemie gingen die Verantwortlichen mit Hochdruck an die Umsetzung. Die bauliche Umsetzung begann dann nach der Öffentlichkeitsbeteiligung im November 2023. Den aktuellen Stand haben Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare, Tobias Decoux, Bauleitung Europa-Park, und Michael Thoma, Justiziar des Europa-Parks, nun bei einem Presserundgang der Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Informationen gibt es am Montag, 2. Dezember, ab 18 Uhr vor der Ruster Gemeinderatssitzung im Alten Rathaus.