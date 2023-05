Die mit Welthits wie „Private Dancer“ und „Simply the Best“ zur Legende gewordene Rocksängerin Tina Turna ist tot. Die Musik-Ikone starb „nach langer Krankheit“ im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht in der Schweiz, wie ihr Agent am Mittwoch mitteilte. Die als „Queen of Rock & Roll“ gefeierte Sängerin hatte im Verlauf ihrer Karriere mehr als 180 Millionen Alben verkauft und acht Grammys gewonnen.

„Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt“, hieß es auf dem Instagram-Konto der in den USA geborenen Sängerin mit Schweizer Staatsbürgerschaft. „Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für Musik hat sie Millionen von Fans in aller Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert.“

Das Weiße Haus bezeichnete Turners Tod als „riesigen Verlust“. „Tina Turner war eine Ikone, eine Musik-Ikone“, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

1976 verließ Turner ihren gewalttätigen Ehemann

Die am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville im US-Bundesstaat Tennessee geborene Sängerin hatte zunächst zusammen mit ihrem Ehemann Ike Turner in den 1960er und 1970er Jahren großen musikalischen Erfolg. 1976 verließ Turner ihren gewalttätigen Ehemann und startete nach einer langen Durststrecke eine erfolgreiche Solokarriere mit Hits wie „Private Dancer“, „Simply the Best“, „What’s Love Got to Do With It?“, „We Don’t Need Another Hero“ und dem James-Bond-Song „Goldeneye“.

Turner wurde 1991 gemeinsam mit ihrem früheren Ehemann in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. 2021 wurde sie ein weiteres Mal aufgenommen, dieses Mal als Solokünstlerin. Die in zweiter Ehe mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach verheiratete Sängerin trat bis ins hohe Alter auf, hatte in den vergangenen Jahren aber immer mehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

