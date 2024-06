So sieht die Zukunft des Wohnens aus

Timo Leukefeld in St. Georgen

1 Wie sieht die Zukunft des Wohnens aus? Timo Leukefeld – hier mit einem der hochgradig energieautarken Gebäude zu sehen – hat eine Antwort auf diese Frage. Foto: SUPERillu/Wetzel

Sonnenenergie im Fokus und ein Mietmodell, das alles aus einer Hand bietet – mit seiner Vision vom Wohnen der Zukunft sorgt Energieexperte Timo Leukefeld für Furore. Bald präsentiert er sie auch in St. Georgen. Im Interview gibt er einen Einblick.









Weniger Haustechnik, mehr erneuerbare Energien und ein Geschäftsmodell, das die Investition in Wohnraum auch in der aktuellen Zeit attraktiv macht – in dieser Schnittmenge entwickelt Solarpionier Timo Leukefeld zusammen mit seinem Autarkie-Team die Wohngebäude der Zukunft. Im Interview spricht er darüber, wie solche Gebäude aussehen, warum sie Vorteile für Vermieter und Mieter haben und wie sie die Energiewende attraktiv machen.