Timm Kern ist enttäuscht: Minister lobt Reha Horb, aber sieht keine Chance für Hilfe

Trotz steigender Nachfrage nach geriatrischer Versorgung verweist das Sozialministerium auf fehlende Zuständigkeit. Timm Kern (FDP) kann das nicht nachvollziehen.
Die Debatte um die Zukunft der geriatrischen Reha-Klinik in Horb erhält neuen Zündstoff: FDP-Landtagsabgeordneter Timm Kern zeigt sich nach einer Kleinen Anfrage im Landtag ernüchtert. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) habe in seiner Antwort zwar die Bedeutung der Einrichtung betont, zugleich aber erklärt, das Land sehe keine eigenen Handlungsoptionen.