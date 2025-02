Timm Kern glaubt: Ist die liberale Hochburg in Horb Vergangenheit?

1 Ein Bild aus besseren FDP-Zeiten im Jahr 2017: Michael Theurer (links) und Timm Kern. (Archivbild) Foto: Sannert

Das FDP-Debakel im Raum Horb ist Gesprächsstoff. Das sagt der FDP-Kreischef Timm Kern dazu.









Liberaler Frust: Die FDP verlor bei der Bundestagswahl in Horb 14,4 Prozent im Vergleich zur Wahl 2021. Nun liegt sie nur noch bei 5,8 Prozent. Dabei war auf Horb und Umgebung immer Verlass – auch in schwierigen FDP-Zeiten. Maßgeblich verantwortlich für die Erfolge in der Vergangenheit: Der frühere Horber Oberbürgermeister und spätere FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer. Der ist aber mittlerweile in den Vorstand der Bundesbank gewechselt.