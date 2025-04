Tim Waldenmeyer ist nicht mehr Kommandant der Bürgerwehr Wolfach: Nach 17 Jahren ist endgültig Schluss

1 Tim Waldenmeyer, Kommandant Walter Brüstle (hinten links) und Ehren-Landeskommandant Hajo Böhm (vorne Dritter von links) ehrten Markus Nopper (weiter von links hinten), Urs von Zelewski, Michael Sanchez und Hermann BächleMichael Sanchez und Hermann Bächle Foto: Schmid

Kommandant Tim Waldenmeyer gab sein Amt nach fast zwei Jahrzehnten ab. Auch sonst kam es im Vorstand der Bürgerwehr Wolfach zu personellen Veränderungen. Als nächstes Großprojekt steht das Vereinsjubiläum an.









Viele Ehrungen und einen Führungswechsel gab es bei der Hauptversammlung der Bürgerwehr. Kommandant Tim Waldenmeyer gab einen Rückblick auf 2024. So gab es eine Ausstellung über die Wehr in Gengenbach und auch an der 40-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft mit Cavalaire-sur- Mer habe man teilgenommen. Bei einem Landestreffen der Bürgerwehren seien sie ebenfalls gewesen. Kassierer Gerhard Schillinger betonte, wie wichtig die Teilnahme an Festen sei, da sie „die größte Einnahmequelle des Vereins“ seien. Im Kassenbericht verzeichnete er ein leichtes Plus.