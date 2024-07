Tim Rodinger: Leichtathlet des FSV Schwenningen erlebt eine Saison auf der Überholspur

1 Tim Rodinger (links) läuft bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Langensteinbach auf Platz zwei. Foto: Rodinger

Mit Platz fünf bei den deutschen U18-Meisterschaften in Mönchengladbach platzte der EM-Traum des 400-Meter-Hürdenläufers knapp. Der 17-Jährige kann dennoch auf eine starke Saison zurückblicken – und äußert deutliche Kritik an der Förderung seiner Disziplin.









„Es kommt auf den Tag an. Das war ein schlechter“, blickt Rodinger auf das 400 Meter Hürden-Finale bei den deutschen U18-Meisterschaften in Mönchengladbach zurück. Rodinger hatte sich einiges ausgerechnet. Mit Recht, war er doch mit der zweitschnellsten Meldezeit in den Wettkampf gegangen. Sein Traum von der Teilnahme an den U18-Europameisterschaften im slowakischen Banská Bystrica platzte dennoch.