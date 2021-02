Till Wente und Luca Munzinger Zwei Youngster mit viel Potenzial

Das Pendant im linken Rückraum ist auch in der neuen Saison der 18-jährige Till Wente. "Till hatte uns schon in der Baden-Württemberg-Oberliga überzeugt. Obwohl noch in der A-Jugend spielberechtigt ist, übernimmt er bereits viel Verantwortung und zählt oft zu den besten Torschützen seiner Mannschaft. Mit seiner Größe von 2,01 Metern ist er ein klassischer Rückraumlinker", beschreibt ihn der Sportliche, Leiter Guido Singer, den Youngster.

Trainer Doster lobt seinen Schützling: "Till ist ein ganz anderer Spielertyp als unsere übrigen Akteure im Rückraum. Er passt also perfekt ins Gefüge. Wir sehen sein großes Potenzial, wollen ihn aber in Ruhe aufbauen", betont der erfahrene Übungsleiter der Jung-Gallier. Wente l selbst freut sich auf seine zweite Saison in Balingen: "Es war immer mein Traum, Bundesliga zu spielen. Ich möchte gerne später Profi werden. Und beim HBW passt das sportliche Konzept perfekt zu mir, vor allem die enge Verzahnung der Mannschaften von der Jugend bis zu den Profis." Deshalb brennt der 18-Jährige darauf, dass es endlich wieder im Wettkampfmodus losgeht. "Erst einmal gilt es natürlich, möglichst viele Spielanteile in der 3. Liga zu bekommen, um Erfahrung zu sammeln und mich in der in der 3. Liga zu etablieren", so Wente.