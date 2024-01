Till Lindemann: Sänger provoziert mit Würge-Video

1 Rammstein-Sänger Lindemann im September in Düsseldorf: Trotz der Anschuldigungen im Sommer 2023 führte er seine Tour fort. (Archivbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/Lars Heidrich

Im Teaser zu einem angekündigten Musikvideo deutet Till Lindemann sexuelle Handlungen an. Die Szenen schockieren - vor allem angesichts der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden.









Link kopiert



Till Lindemann hat auf Instagram einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu seiner neuen Single Entre Dos Tierras“ geteilt. Zu Weihnachten hatte der Sänger sein Soloprojekt veröffentlicht, das Musikvideo dazu erscheint am Freitag um 17 Uhr. Der 16-sekündige Ausschnitt sorgt für Kontroversen: In dem Video, das mittlerweile nicht mehr in Lindemanns Instagram-Story zu finden ist, würgt er eine am Boden liegende Person. Sexuelle Handlungen seitens des 61-Jährigen werden angedeutet.