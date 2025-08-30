Tilburg: Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden

Beim Rothaarigen-Festival in Tilburg feiern Tausende Menschen ihre seltene Haarfarbe – und teilen Erfahrungen, die sie weltweit verbinden.
Tilburg - Tausende rothaarige Menschen aus aller Welt sind am Wochenende zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gekommen. Die Besucher der Redhead Days kämen aus über 80 Ländern, teilten die Macher des Festivals mit, das bereits zum 20. Mal organisiert wird. Zum Programm in einem Park der niederländischen Großstadt gehören Musikauftritte, Partys, Rothaarigen-Speeddating, Spiele und kreative Aktivitäten. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz.