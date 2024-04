1 Der Schauspieler Till Schweiger kuriert auf Mallorca eine Sepsis aus. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

230.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr eine gefährliche Sepsis – so auch Til Schweiger. Offenbar drohte ihm sogar eine Beinamputation auf Mallorca.









Link kopiert



Eine Wunde, die sich entzündet, hat, aber auch eine Lungenentzündung oder eine Harnwegsinfektion können zu einer Sepsis führen. Auch kleine Bissverletzungen oder Kratzspuren können die Ursache sein. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) handelt es sich bei diesem Krankheitsbild um die schwerste Verlaufsform einer Infektion, die lebensbedrohlich werden kann. Daher muss eine Sepsis in jedem Fall schnell medizinisch versorgt werden. Mindestens 230 000 Menschen in Deutschland erhalten diese Diagnose – so auch Promi Til Schweiger auf Mallorca. Der Schauspieler wurde wegen einer Blutvergiftung in Folge einer Beinverletzung in einer Klinik in Palma behandelt und konnte inzwischen wieder entlassen werden, nachdem laut Medienberichten zeitweise sogar eine Beinamputation gedroht hatte. Til Schweiger befindet sich allerdings weiter in ärztlicher Behandlung und musste auf eine Reise nach New York verzichten, schreibt die Bild-Zeitung. Wie eine Therapie gegen Sepsis läuft und unter welchen Voraussetzungen eine vollständige Heilung möglich ist, erklärt Andreas Seekamp, Präsident der DGOU.