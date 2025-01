Seit Wochen wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände – auch in Los Angeles, wo viele Menschen ihre Häuser an das Feuer verloren haben. Ein Instagram-Post des Schauspielers Til Schweiger kommt da zur falschen Zeit.

Til Schweiger („Keinohrhasen“ (2007), „Honig im Kopf“ (2014)) ist zwar erst seit Kurzem in einem neuen US-Action-Thriller zu sehen, zurzeit sorgt der deutsche Schauspieler und Regisseur aber vor allem aufgrund eines Social-Media-Postings für Schlagzeilen.

Während im US-amerikanischen Kalifornien aktuell verheerende Waldbrände wüten, unter anderem in Los Angeles für Verwüstung sorgen und sogar Todesopfer fordern, setzt Schweiger auf Social Media andere Prioritäten.

Auf seinem Instagram-Profil postete der Schauspieler am Samstag ein Foto mit dem Titel „Back in LA!“ und einem Herz-Emoji, auf dem ein abendlicher Sonnenuntergang zu sehen ist.

Til Schweiger postet Sonnenuntergang im Krisengebiet

Von Hinweisen auf die Brände ist in Schweigers Posting keine Spur. Das sorgt für Empörung bei seinen Followern.

Ein Hubschrauber wirft Wasser auf das Kenneth- Feuer in den West Hills von Los Angeles. Foto: dpa/Ethan Swope

„Ringsrum Chaos, Zerstörung und Leid. Aber Monsieur genießt den Sonnenuntergang“, schreibt etwa einer der Follower in der Kommentarspalte unter dem Posting.

Til-Schweiger-Kritik von Fans

Ein anderer empört sich: „Zehntausende verlieren ihre Existenz, ihr Leben, LA versinkt in Schutt und Asche. Aber Herr Schweiger relaxt am Balkon“. Weitere Follower weisen den Schauspieler auf das schlechte Timing hin: „Great timing, but welcome back“ und „Der Umstände wegen sollte man solche Postings lassen“, heißt es. Eine Reaktion auf die Kommentare gab es seitens Schweigers bislang nicht.

Todesopfer bei Waldbränden in LA

Die verheerenden Waldbrände wüten in Kalifornien bereits seit Wochen und richten großen Schaden an.

In Los Angeles forderte die Feuerkatastrophe bereits 27 Tote. Hilfsaktionen sollen nun Gelder für Betroffene einbringen.

Til Schweiger hat Zweitwohnsitze in LA und auf Mallorca

Der 61-jährige Til Schweiger ist auch international als Schauspieler und Regisseur aktiv und lebt zeitweise in Los Angeles. Einen Zweitwohnsitz besitzt er auch auf Mallorca. Seit dem Frühjahr 2024 ist Schweiger in dem Action-Thriller „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ zu sehen.