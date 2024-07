Tiki-Taka-Fußballschule Bad Dürrheim: EM eine emotionale Achterbahnfahrt

1 Seit einigen Wochen hängt im Büro der Tiki-Taka-Fußballschule von Kadirhan Cil ein Trikot von Kylian Mbappé, das er über einen Freund bekam, der in dessen Betreuungsteam arbeitet. Foto: Wilfried Strohmeier

Mit seiner Tiki-Taka-Fußballschule realisierte Kadirhan Cil einen Lebenstraum. Die Fußball-Europameisterschaft war für ihn emotional eine Achterbahnfahrt aus der Fußballperspektive gesehen. Die Politik sollte jedoch außen vor bleiben.









Man kann schon bisschen sagen, dass in der Brust von Kadirhan „Kadi“ Cil drei Herzen schlugen. Er selbst ist Türke, der in Deutschland aufgewachsen ist und in Spanien den Grundstein für seine Fußballschule legte. Er lehnt jedoch das politische Kalkül im Sport ab. Es geht um Emotionen – man gewinne gemeinsam und verliere gemeinsam.