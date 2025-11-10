Tigermücke in Rheinfelden: Tigermücken-Eier überstehen Frost – so schützen Sie Ihren Garten

Rheinfelder Bürger sollen im Kampf gegen die Tigermücke auch im Herbst mithelfen.

Nachdem die Asiatische Tigermücke in den vergangenen Monaten schon an so manchen Stellen im Stadtgebiet lästig geworden ist, will das Amt für öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung Rheinfelden und die Firma ICYBAC – sie ist im Stadtgebiet für die biologische Bekämpfung der eingewanderten Mückenart zuständig – die Bevölkerung auf Maßnahmen hinweisen, die vor dem Winter zur Stechmückenbekämpfung im eigenen Garten ergriffen werden können. Tigermücken legen jetzt an der Innenseite von Behältnissen, die im Sommer einmal mit Wasser gefüllt wurden, so genannte „Diapause-Eier“ ab. Diese schlüpfen derzeit nicht mehr und können auch langanhaltende Minustemperaturen und Trockenperioden überdauern. Wenn sie nicht entfernt werden, können aus ihnen ab April nächsten Jahres – sobald es wärmer wird – wieder Larven schlüpfen.

Bevorzugte Plätze, an denen die Tigermücken ihre Eier festkleben, sind Wände von Wasserstellen wie zum Beispiel Blumentöpfe, Gießkannen, Untersetzer, Ablaufrinnen, verstopfte oder verbogene Dachrinnen, Gullys, Wassertonnen oder Sonnenschirmständer.

Daher sollten alle potenziell geeigneten Gegenstände im Garten zunächst entleert und anschließend sorgfältig geputzt werden – am besten mit einer harten Bürste oder einem Hochdruckreiniger. Anschließend sollte mit sehr heißem Wasser (80 bis 90 Grad) nachgespült werden, wie die Stadtverwaltung informiert.

Da die Eier mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, sollte dabei großflächig gereinigt werden. Das Wasser sollte auf den Boden gekippt werden und nicht in den Abfluss. Nach der Reinigung können die Gegenstände an einem trockenen Ort gelagert werden.

Fest installierte Geräte oder Behälter sollten ebenfalls gereinigt und anschließend sorgfältig mit lückenlosen Netzen abgedeckt werden, heißt es weiter. Hohle Rohre können mit Korken, Klebefolie oder kleinen Blumentöpfen verschlossen werden.

Fragen zum Thema beantworten Frank Gerspach und Sabrina Diewald von der Polizeiabteilung unter den E-Mail-Adressen f.gerspach@rheinfelden-baden.de und s.diewald@rheinfelden-baden.de sowie telefonisch unter Tel. 07623/95216 oder -214.

Weitere Informationen zum Thema Tigermücke gibt es zudem auf der städtischen Homepage unter www.rheinfelden.de/Tigermücke oder bei der Firma ICYBAC unter https://tigermuecke-icybac.de.