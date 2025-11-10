Tigermücke in Rheinfelden: Tigermücken-Eier überstehen Frost – so schützen Sie Ihren Garten

Rheinfelder Bürger sollen im Kampf gegen die Tigermücke auch im Herbst mithelfen.
Nachdem die Asiatische Tigermücke in den vergangenen Monaten schon an so manchen Stellen im Stadtgebiet lästig geworden ist, will das Amt für öffentliche Ordnung der Stadtverwaltung Rheinfelden und die Firma ICYBAC – sie ist im Stadtgebiet für die biologische Bekämpfung der eingewanderten Mückenart zuständig – die Bevölkerung auf Maßnahmen hinweisen, die vor dem Winter zur Stechmückenbekämpfung im eigenen Garten ergriffen werden können. Tigermücken legen jetzt an der Innenseite von Behältnissen, die im Sommer einmal mit Wasser gefüllt wurden, so genannte „Diapause-Eier“ ab. Diese schlüpfen derzeit nicht mehr und können auch langanhaltende Minustemperaturen und Trockenperioden überdauern. Wenn sie nicht entfernt werden, können aus ihnen ab April nächsten Jahres – sobald es wärmer wird – wieder Larven schlüpfen.