Stechende Plagegeister bitte einschicken

1 Tropische Mücke mit typischer Tigerung. Foto: dpa/James Gathany

Die Asiatische Tigermücke ist eine Herausforderung für Baden-Württemberg. Bürgerinnen und Bürger werden um Mithilfe gegen die Plage gebeten, die potenziell auch Tropenkrankheiten ins Land bringen kann.









Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) breitet sich in Baden-Württemberg zunehmend aus. Ursprünglich aus Südostasien stammend, wurde die exotische Stechmücke durch internationalen Waren- und Reiseverkehr nach Europa eingeschleppt. In Deutschland wurde sie erstmals 2007 an einer Raststätte bei Weil am Rhein entdeckt. Seitdem hat sich die Mücke in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs etabliert.