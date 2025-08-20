Tierseuche im Kreis Tübingen: Was Pferdehalter im Zollernalbkreis jetzt beachten müssen

Die Tierseuche „Equine infektiöse Anämie“ wurde bei einem Pferd im Kreis Tübingen festgestellt. Im Zollernalbkreis sind aktuell noch keine Fälle bekannt, wie das Landratsamt mitteilt.

Die Krankheit „Equine infektiöse Anämie“ (EIA), auch als „Ansteckende Blutarmut der Einhufer“ bekannt, wurde jüngst bei einem Pferd im Landkreis Tübingen festgestellt. Das hat mittlerweile auch das nationale Referenzlabor Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. Das Veterinäramt des Landkreises Tübingen hat daraufhin den Ausbruch der Tierseuche amtlich festgestellt.

Im Zollernalbkreis ist aktuell keine Infektion bekannt, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Betrieb unter Beobachtung

Der betroffene Betrieb steht nun unter behördlicher Beobachtung. Entsprechende Quarantäne- und veterinärmedizinische Maßnahmen wurden ergriffen. Derzeit erfolgen epidemiologische Rückermittlungen durch die zuständigen Behörden, um jene Betriebe und Pferde zu ermitteln, in denen das seuchenkranke Pferd in der Vergangenheit gehalten wurde beziehungsweise zu denen Kontakt bestand. Nach ersten Erkenntnissen bestanden Kontakte zu Betrieben und Pferden in mehreren Landkreisen. Alle Regierungsbezirke in Baden-Württemberg sind betroffen. Die Recherchen sind aufwendig und erfolgen auch auf Basis schriftlicher Aufzeichnungen der Zu- und Abgänge der gehaltenen Equiden.

Verwandt mit dem HIV-Virus

Beim Erreger der Equinen infektiösen Anämie handelt es sich um ein Virus aus der Familie der Retroviren, zu der auch das humane HIV-Virus (AIDS) gehört. Die Infektion erfolgt in erster Linie über den Austausch von Blut. Als Überträger fungieren vorrangig große blutsaugende Insekten, wie Pferdebremsen und Wadenstecher, die das Virus von erkrankten wie auch von gesund erscheinenden Virusträgern weiterverbreiten können.

Übertragung des Virus

Eine Übertragung durch Insekten ist auf die unmittelbare Umgebung im Umkreis von 100 Meter bis 200 Meter beschränkt. Durch direkten Kontakt zwischen Pferden, Ponys, Esel, Maultieren und Zebras sowie durch die tierärztliche Behandlung – insbesondere durch Nutzung einer Kanüle oder Spritze für mehrere Tiere – kann die Krankheit übertragen werden. Auf den Menschen kann das Virus nicht übertragen werden.

Die ansteckende Blutarmut der Einhufer tritt, obwohl weltweit verbreitet, in Deutschland eher selten auf. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 14 Ausbrüche in Deutschland. In den darauffolgenden Jahren gab es außer jeweils einem Ausbruch in den Jahren 2018, 2020 und 2024 in Bayern keine weiteren Ausbrüche.

Symptome erkennen

Tiere mit unklaren Krankheitszeichen beispielsweise therapieresistentes Fieber oder Apathie sollten sofort dem Hoftierarzt vorgestellt werden. Bei Seuchenverdacht muss das zuständige Veterinäramt umgehend informiert werden. Die akute Verlaufsform äußert sich unter anderem in Fieber, Apathie, Bewegungsschwäche, Herzrasen und Punktblutungen auf der Zungenunterseite, auf Schleimhäuten und der Lidbindehaut.

Die chronische Form ist gekennzeichnet durch wiederkehrende Fieberschübe, Konditionsverlust sowie Ödembildung an Unterbauch und Extremitäten. In 30 bis 90 Prozent der Fälle treten keine Krankheitssymptome auf. Die Tiere erscheinen gesund, bleiben jedoch lebenslang Virusträger und damit eine potenzielle Infektionsquelle.

Antikörper sind zwei bis drei Wochen (in Ausnahmefällen bis zu 90 Tage) nach der Infektion nachweisbar. Der Virusnachnachweis gelingt nicht immer und ist insbesondere am lebenden Tier nur im positiven Fall aussagekräftig.

Die Erkrankung zeigt sich in akuter oder chronischer Form mit jeweils vereinzelt tödlichem Verlauf.

Bekämpfung

Die Krankheit wird in Deutschland durch die „Verordnung zum Schutz gegen die ansteckende Blutarmut der Einhufer“ in der geltenden Fassung reglementiert, die eine Tötung positiver Tiere sowie Sperrung und Untersuchung der betroffenen Bestände und der Kontaktbetriebe vorschreibt. Therapie oder Immunprophylaxe sind weder verfügbar noch erlaubt.