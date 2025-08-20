Tierseuche im Kreis Tübingen: Was Pferdehalter im Zollernalbkreis jetzt beachten müssen

Die Tierseuche „Equine infektiöse Anämie“ wurde bei einem Pferd im Kreis Tübingen festgestellt. Im Zollernalbkreis sind aktuell noch keine Fälle bekannt, wie das Landratsamt mitteilt.
Die Krankheit „Equine infektiöse Anämie“ (EIA), auch als „Ansteckende Blutarmut der Einhufer“ bekannt, wurde jüngst bei einem Pferd im Landkreis Tübingen festgestellt. Das hat mittlerweile auch das nationale Referenzlabor Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. Das Veterinäramt des Landkreises Tübingen hat daraufhin den Ausbruch der Tierseuche amtlich festgestellt.