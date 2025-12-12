Tierseuche: 400 Störche in Spanien an Vogelgrippe verendet

1 Südlich von Madrid sind rund 400 an der Vogelgrippe verendete Weißstörche geborgen worden. Foto: J. J. Guillen/epa/dpa In Spanien sind rund 400 Weißstörche an einer hochpathogenen Variante der Vogelgrippe verendet. Feuerwehrleute kritisieren, die Behörden hätten zu spät reagiert.







Madrid - Rund 400 Weißstörche sind in Spanien an der Vogelgrippe verendet. Die Kadaver seien Ende vergangener Woche südlich von Madrid am Fluss Manzanares in der Gemeinde Getafe gefunden worden, bestätigten die Behörden auf Anfrage. Die Vögel hätten das Virus vermutlich bei ihrem Flug aus Nordeuropa in wärmere Gefilde eingeschleppt. Auch in einigen anderen Gemeinden im Umland von Madrid seien an der Vogelgrippe gestorbene Tiere gefunden worden.