Tierschutzverein will mehr Geld: Schwanauer Rat diskutiert über höhere Fundtierpauschale

Aufgrund gestiegener Betriebskosten soll die Fundtierpauschale pro Einwohner deutlich erhöht werden. In Schwanau wurde fehlende Transparenz zu den Zahlen bemängelt.
„Wer beispielsweise ein Fahrrad findet, gibt es hier bei uns bei der Verwaltung ab und wir stellen das so lange unter, bis der Besitzer gefunden ist – bei einem Tier läuft das etwas anders ab“, stieg Hauptamtsleiter Michael Fertig in den Tagesordnungspunkt „Fundtiervertrag mit dem Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.“ ein. Mal eben irgendwo abstellen, geht natürlich nicht, „Tiere haben Bedürfnisse und müssen gegebenenfalls auch ärztlich versorgt werden.“