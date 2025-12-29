Tierschutzverein wäre dafür: Was hält man in Lahr von einem möglichen Böller-Verbot?

Eine Petition mit bundesweit mehr als zwei Millionen Stimmen fordert ein Verbot des Feuerwerks an Silvester. Unsere Redaktion hat in Lahr Reaktionen darauf gesammelt.

Die Diskussion um die Begrüßung des neuen Jahres mit Raketen und Böllern hat im Rahmen der Innenministerkonferenz Anfang Dezember Fahrt aufgenommen. Dort überreichte die Gewerkschaft der Polizei eine Petition mit dem Titel „Bundesweites Böllerverbot, jetzt!“, die von 2,2 Millionen Menschen unterschrieben worden war, an die Minister. Auch ein Bündnis aus 55 Organisationen, unter anderem Tierschutzverbände und das deutsche Kinderhilfswerk, hatte vor der Konferenz das Verbot privater Feuerwerke gefordert.

Ein solches wurde auf der Konferenz nicht beschlossen. Aber wie schätzen hiesige Behörden – Stadtverwaltung, Klinikum und das Polizeipräsidium Offenburg – das alljährliche Böllern ein? Und wie positioniert sich der Tierschutzverein? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

Polizeipräsidium Offenburg: Die Behörde hält sich in der Diskussion um ein eventuelles Verbot von Feuerwerk zurück. Beim Jahreswechsel 2024/25 habe es im Bereich des Polizeirevier Lahrs 14 Einsätze gegeben, teilt Polizeihauptkommissar Rüdiger Schaupp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums mit. Darunter fiel etwa fahrlässige Brandstiftung an Mülltonnen in Kippenheim, Ettenheim, Seelbach oder Lahr, aber auch ein verheerender Wohnungsbrand in Kippenheimweiler, ausgelöst durch eine verirrte Feuerwerksrake.

Polizei bekommt an Silvester immer mehr zu tun

„Der Trend geht aus Sicht der Lahrer Polizei dahin, dass eher mehr Einsätze anfallen“, lautet Schaupps Einschätzung. Ein Grund sei der Alkoholkonsum, der zu mehr Gewaltpotenzial führe. Schaupp beruhigt aber: „Wir sind weit von den Zuständen entfernt, wie sie in Silvesternächten in Großstädten zu sehen sind“.

Stadt Lahr: Die Verwaltung betont, dass es in Lahr kein generelles Feuerwerksverbot für Silvester und Neujahr gebe. „Gesetzlich untersagt ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen jedoch in unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder-und Altenheimen“, informiert Pressesprecher Nicolas Scherger.

Stadt Lahr ist gegen Verschärfung der Sprengstoffverordnung

Die gesetzlichen Vorgaben seien aus Sicht der Stadt ausreichend, eine Verschärfung der sogenannten Sprengstoffverordnung (SprengV) nicht notwendig. Zum Jahreswechsel veranstalte die Stadt kein eigenes Feuerwerk, bereits 2020 habe sie dem Antrag der Fraktion Linke Liste Lahr und Tierschutzpartei, auf eigenes Feuerwerk zu verzichten, zugestimmt.

Indes: „Bei der Chrysanthema findet inzwischen eine Lasershow statt“, unterstreicht der Pressesprecher. Da man aber bereits vor dem Beschluss im Gemeinderat kein eigenes Feuerwerk gezündet habe, stehe auch keine städtische Licht-oder Drohnenshow als Alternative zur Diskussion.

Ortenau-Klinikum: Aus medizinischer Sicht sei rund um die Verbotsdebatte festzustellen, dass der „Verkauf stärkerer Feuerwerkskörper in den vergangenen Jahren zum Auftreten schwerwiegenderer Verletzungen geführt hat“, merkt Pressesprecher Christian Eggersglüß an.

Das Ortenau-Klinikum führe zu Verletzungen mit Feuerwerkskörpern keine Statistik. Erfahrungsgemäß würden in der Silvesternacht allerdings vermehrt Patienten mit Alkoholvergiftungen sowie Verletzungen durch Scherben und Feuerwerkskörper eingewiesen.

Letztere seien meist verantwortlich für Verbrennungen an Händen und im Gesicht, so Eggersglüß. Eine Tendenz bei der Anzahl der Fälle sei nicht festzustellen, die Zahl der zu behandelnden Patienten „schwankt von Jahr zu Jahr“. Einen Engpass auf der Intensivstation durch Feuerwerksverletzte habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben, betont der Klinik-Sprecher.

Tierschutzverein Lahr: „Sprengstoff hat in den Händen von Laien nichts zu suchen“, ist sich der Vorsitzende Martin Spirgatis sicher. Er fordert ein Verbot von privatem Feuerwerk, denn die ganze Natur sei am Jahreswechsel im Ausnahmezustand.

Dabei seien nicht nur Haustiere betroffen, sondern auch Wildtiere, die auf den Lärm und Gestank nicht vorbereitet und betreut werden können. Feuerwerk in der Natur abzubrennen, sei ein „No-Go“ , bekräftigt Spirgatis.

Aus seiner Sicht findet beim Böllern derzeit ein Umdenken statt, allerdings in kleinen Schritten, denn der Mensch sei ein Gewohnheitstier, erst Recht bei Traditionen. Licht-oder Drohnenshows seien eine gute Alternative, bei denen zentral und kontrolliert ein Feuerwerk gezündet werde, ist Spirgatis überzeugt.