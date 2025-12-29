Tierschutzverein wäre dafür: Was hält man in Lahr von einem möglichen Böller-Verbot?

Eine Petition mit bundesweit mehr als zwei Millionen Stimmen fordert ein Verbot des Feuerwerks an Silvester. Unsere Redaktion hat in Lahr Reaktionen darauf gesammelt.
Die Diskussion um die Begrüßung des neuen Jahres mit Raketen und Böllern hat im Rahmen der Innenministerkonferenz Anfang Dezember Fahrt aufgenommen. Dort überreichte die Gewerkschaft der Polizei eine Petition mit dem Titel „Bundesweites Böllerverbot, jetzt!“, die von 2,2 Millionen Menschen unterschrieben worden war, an die Minister. Auch ein Bündnis aus 55 Organisationen, unter anderem Tierschutzverbände und das deutsche Kinderhilfswerk, hatte vor der Konferenz das Verbot privater Feuerwerke gefordert.