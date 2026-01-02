Tierschutzverein Triberg: Zahl der Hilferufe nimmt weiter zu

Die Herausforderungen für die Tierschützer in Triberg sind enorm. Es gibt aber auch Erfolge, wie die Katzenschutzverordnung und die Planung für die neue Auffangstation.
Ein erneut herausforderndes Jahr liegt hinter dem Tierschutzverein Triberg und Umgebung, der im DaHeim in Triberg Bilanz zog. Das spiegelte sich im umfangreichen Geschäftsbericht 2024 der Vorsitzenden Jacqueline Hettich wider. Die Zahl der Hilferufe stieg weiter stark an – von früher einem pro Woche auf inzwischen mehrere täglich, heißt es in einer Pressemitteilung.