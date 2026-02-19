Tierschutzverein Sulz: „Wunschzettel“ für Hund, Katze, Hase

Der Tierschutzverein Sulz wappnet sich wieder für ein ereignisreiches Jahr. Was insbesondere den Wildtieren zu schaffen macht: Extremwetter. Wir fragen genauer nach.
Wer in den kommenden Wochen durch Wald und Wiese streift, der könnte das eine oder andere kleine Fellbündel entdecken– ein Feldhasen-Babys. „Zu ihrer eigenen Sicherheit sitzen sie alleine, die Mutter ist in solchen Fällen immer in der Nähe“, versichert Anne von Stromberg. Spaziergängern rät sie, das Tierchen nicht mitzunehmen und auch Hunde auf Abstand zu halten.