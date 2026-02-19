Tierschutzverein Sulz: „Wunschzettel“ für Hund, Katze, Hase

Der Tierschutzverein Sulz wappnet sich wieder für ein ereignisreiches Jahr. Was insbesondere den Wildtieren zu schaffen macht: Extremwetter. Wir fragen genauer nach.

Wer in den kommenden Wochen durch Wald und Wiese streift, der könnte das eine oder andere kleine Fellbündel entdecken– ein Feldhasen-Babys. „Zu ihrer eigenen Sicherheit sitzen sie alleine, die Mutter ist in solchen Fällen immer in der Nähe“, versichert Anne von Stromberg. Spaziergängern rät sie, das Tierchen nicht mitzunehmen und auch Hunde auf Abstand zu halten.

Nur, wenn schwere Verletzungen sichtbar seien, soll das Tier mitgenommen und sofort zum nächsten Tierarzt gebracht werden. Das sei auch deswegen wichtig, weil die Babys auf spezielles Futter angewiesen seien.

Grundsätzlich sei bei Fundtieren ihre Praxis die erste Anlaufstelle, erklärt die Tierärztin aus Holzhausen. Haben die Tiere Parasiten oder Hautpilz? Müssen sie operiert werden? Fragen wie diese seien in diesen Fällen entscheidend.

Chip und soziale Medien

Bei Wildtieren sei darüber hinaus die richtige Pflegestelle wichtig – schließlich sollen sich die Tiere nicht an den Menschen gewöhnen. „Ziel ist, sie so schnell es geht wieder auszuwildern“, betont von Stromberg, die beim Tierschutzverein Sulz aktiv ist.

Bei Hunden hingegen schaue man nach dem Chip, um so schnell den Besitzer zu ermitteln oder starte einen Aufruf in den Sozialen Medien. „Mit wilden Katzen müssen wir erst eine Beziehung aufbauen“, erläutert sie. Denn diese hätten bei der Begegnung erst einmal Angst.

Handele es sich jedoch um einen „Stubentiger“, sei dieser zum einen an den Mensch gewöhnt, andererseits trage das Tier oftmals eine Tätowierung im Ohr – was die Halter-Findung deutlich erleichtere.

Warmphasen im Winter

Was den einen oder anderen vielleicht verwundert: Auch der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Arbeit des Tierschutzvereins. So wirke sich aus, dass die „herkömmlichen“ Jahreszeiten wie Herbst oder Winter nicht mehr trennscharf existent seien, meint Anne von Stromberg. Vielmehr gebe es Warmphasen im Winter, aber auch drastische Kaltphasen im Frühjahr

„Durch die Zunahme von Gewitter, Starkregen und Hagel kommt es bei Wildtieren zu schweren Krankheiten“, nennt Stromberg mögliche Folgen. Viele Tiere müssten aufgrund der Kälte, Nässe, aber auch Unterernährung erst einmal wieder aufgepäppelt werden.

Der Sommer werde immer länger und der Herbst immer wärmer. Das habe Auswirkungen auf die Katzenpopulation. „Die Katzen können mittlerweile auch im Winter Junge zur Welt bringen“, erläutert von Stromberg. Deswegen sei man sehr glücklich über die seit 1. Juli in Kraft getretene Katzenschutzverordnung.

Hohe Kosten durch Tiere

Diese beinhaltet neben einer Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von freilaufenden Halterkatzen auch deren Kastration. „Damit haben wir eine rechtliche Grundlage, nach der wir sicher arbeiten können“, erklärt die Tierärztin.

Allerdings werde es aufgrund der hohen Vermehrungsrate noch lange dauern, bis tatsächlich ein Rückgang bei der Anzahl wilder Katzen zu bemerken ist. Denn schließlich bringe das auch alles Kosten mit sich, hält von Stromberg fest.

Die Wunschliste des Vereins

So belaufen sich die Behandlungskosten für Fundtiere auf gut 10 000 Euro im Jahr, für Futter oder andere Materialien wie Katzenstreu werden durchschnittlich weitere 5000 Euro fällig. „Die Kastrationen sind noch gar nicht eingerechnet“, hält sie fest.

Deshalb hat der Verein auch eine „Wunschliste“ erstellt, die Futter, Spielzeug, aber auch Einweg-Schutzunterlagen umfasst. Die Arbeit im Verein sei eine schöne Möglichkeit, Tieren zu helfen, findet Stromberg – egal ob als Spender, passives Mitglied oder durch das Zur-Verfügung-Stellen von Pflegeplätzen.

Aktuell habe man zwei Wohnungskatzen zu vermitteln, gehe doch davon aus, dass die Zahl der Fundtiere in den kommenden Wochen und Monaten deutlich steigen werde.

Die Wunschliste des Tierschutzvereins

Ausrüstung

Medizinische Einweg-Schutzunterlage, Desinfektionsspüler, Katzenspielzeug, Heizkissen für Hunde und Katzen, Faltbarer Reisezwinger für Hund, Katze und Co. sowie Transportbehälter für Vögel.

Futter

Igel- und Katzennäpfe, Getrocknete Soldatenfliegenlarven als Futter für Vögel, Igel und Reptilien sowie Katzenfutter in der 415 Gramm-Dose (für 55 Cent) können gerne in der Praxis Dr. Stromberg (Sulz-Holzhausen) abgegeben werden.