Der Tierschutzverein Oberndorf hat einen neuen „Gast“.

„Eddy“, wie der gefundene Kater, der an der Hessestraße in Oberndorf entdeckt wurde, vom Team des Vereins genannt wird, hatte am 15. Juni eine Verletzung am vorderen rechten Bein, weswegen er seine Finderin ihn zu einem Tierarzt gebracht wurde.

Lesen Sie auch

Verletzung ist geheilt

Bevor er in der Oberndorfer Katzenstation des Tierschutzvereins landete, hatte er allem Anschein nach ein Zuhause und war Menschen gewohnt.

Mittlerweile gehe es ihm wieder gut und das Bein sei verheilt, schreiben die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung.

Ein bisschen schüchtern

Auf der Katzenstation werde für ihn gesorgt, auch habe er dort nette Katzenkumpels gefunden. Allerdings beschäftigt die Mitglieder immer noch die Frage: Von wo stammt der Kater?

Er ist schätzungsweise vier Jahre alt und ein etwas schüchterner, jedoch auch schöner schwarzer Kater. Er lasse sich gerne kraulen, zeige aber auch, wenn er gerade keine Lust darauf habe.

Wer dem Tierschutzverein auf der Suche nach seinen Besitzern helfen kann, wird um eine kurze Info an den Tierschutzverein Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/ 7185 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an katzenstation@tierschutz-oberndorf.de geben.