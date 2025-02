Tierschutzgruppe warnt: Katzenpopulation wächst – Kastrationspflicht in Hechingen

1 Straßenkatzen werden häufig ausgemergelt von Tierschutzgruppen aufgefunden. Hechingen hat daher nun eine Katzenschutzverordnung erlassen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Die Population an Straßenkatzen wächst ungebremst – auch in Hechingen. Um der Lage Herr zu werden, hat der Gemeinderat eine Katzenschutzverordnung erlassen. Unsere Redaktion erklärt, was das für Katzenhalter bedeutet.









Link kopiert



Kristina Stalder von der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen schlug in der jüngsten Gemeinderatsitzung Alarm: „Wenn wir nicht zügig handeln, drohen uns Zustände wie früher in Griechenland oder Rumänien.“ Die Ehrenamtliche sprach damit das derzeit unkontrollierte Wachstum der Population an Straßenkatzen in Hechingen an.