Tierschutz in Villingen: Ein Event ganz im Namen der Tiere

1 Natalie Neumaier und Tanja Hezel (von links) freuen sich mit ihren Mischlings-Hunden Vabis und Lola auf ihr gemeinsames Tierschutzevent am 7. Dezember in Villingen. Foto: Leroy Behrens

Am 7. Dezember findet von 10 Uhr bis 16 Uhr das erste Tierschutzevent dieser Art im Klosterhof in Villingen statt. Veranstalten werden das Event Natalie Neumaier, Tanja Hezel und Nicola Schurr. Die eingenommenen Gelder werden allesamt gespendet.









Ein Event, welches ganz im Namen der Tiere steht? Am 7. Dezember veranstalten Natalie Neumaier, Tanja Hezel und Nicola Schurr ein genau solches im Klosterhof in Villingen. Gemeinsam möchten sie alle zusammenbringen, denen Tiere am Herzen liegen. Was ursprünglich mit der Idee begonnen hatte, einen kleinen Flohmarkt mit Tierprodukten, zu errichten – bei dem die Erlöse dem Tierschutz zu gute kämen – ist nun zu einer großen Aktion, einer Art Netzwerkplattform, gewachsen.