Wenn ein Tier entlaufen ist, wissen sich die verzweifelten Besitzer oft nicht anders zu helfen, als per Internet viele zur Mithilfe bei der Suche aufzurufen. Der Fall Poca ist ein Beispiel dafür, dass es gelingen kann. Und die Erleichterung ist jetzt nicht nur bei den Besitzern, sondern bei vielen Tierfreunden, die online mitfieberten und mithalfen, riesengroß.

Große Suche übers Internet

Über den Tierschutzverein Schramberg und die Seite „Wo ist mein Hund“ auf Facebook war die Suchmeldung am Montag rausgegangen. Poca, ein Podenco aus Spanien, noch recht verschreckt und verängstigt, war mit Leine in Schramberg-Heiligenbronn entlaufen. Sie war zu dem Zeitpunkt erst seit zwei Wochen in ihrer neuen Umgebung. Alle wurden gebeten, die Augen offen zu halten. Wichtige Hinweise waren in diesem Fall: Den Hund nicht ansprechen oder rufen, nicht hinterher laufen und Sichtungen direkt an die Nummern der Organisatoren der Suchaktion melden.

1000 Schutzengel von überall her

Der Aufruf wurde hunderte Male in der ganzen Region geteilt. Selbst Tierfreunde von weiter her kommentierten, sie könnten erst wieder schlafen wenn Poca gefunden wird. „Ich drücke alle Daumen“, „Ich hoffe, sie hat 1000 Schutzengel“ – die Anteilnahme war innerhalb kurzer Zeit riesengroß. Viele befürchteten, dass sich Poca mit der Leine irgendwo verfangen hat. Ein Pettrailing ergab jedoch, dass sie wohl mobil ist. Auch eine Drohne wurde eingesetzt, die aber leider nicht den gewünschten Erfolg brachte. Nach einer ersten Sichtung schöpften alle Hoffnung. Und die erlösende Nachricht kam dann schon am Mittwoch: Poca konnte per Hand gesichert werden und ist bereits bei ihren überglücklichen Besitzern.

Freude ist groß

Genauere Infos zu den näheren Umständen des Fundes gebe es noch nicht, sagt eine Helferin von „Wo ist mein Hund“. Poca sei wohl von jemandem entdeckt und abgegeben worden, der gleich weiter musste – es habe noch keine Möglichkeit zum näheren Austausch gegeben. Auch ihr ist die Freude anzumerken – allerdings ist sie schon wieder mit den nächsten Suchmeldungen beschäftigt. Wie der Fall Poca gezeigt hat, kann es dank Internet und der Mithilfe vieler Tierfreunde auch bei weiteren entlaufenen Vierbeinern ein Happy End geben.