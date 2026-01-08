Tierschutz in Rottweil: Zwischen Feiertagen und Finanzsorgen – so ist die aktuelle Lage im Tierheim

Viele Haustiere, die mal als Weihnachtsgeschenk gedacht waren, landen im Tierheim. Wir fragen, wie angespannt die Lage in Rottweil ist, und welche Sorgen die Verantwortlichen bewegen.
Viele Tierheime stoßen regelmäßig an ihre Belastungsgrenze. Auch in Rottweil war die schon mehrfach erreicht. Eine Rückgabewelle nach Weihnachten kann daher schnell zum Problem führen. Wie die Lage in Rottweil ist, und was den Tierschützern aktuell Kopfzerbrechen bereitet, berichtet uns Katharina Ott, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Rottweil und Umgebung.