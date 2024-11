Nach scharfer Kritik – so vermittelt das Tierheim Katzen

Der Besuch im Tierheim am Morgen ist spontan und für das Personal überraschend. Es herrscht geschäftiges Treiben. In den Gängen wischt ein Mitarbeiter die Böden, am Tor warten Besucher und vereinzelt kläfft ein Hund. Tierheimleiterin Verena Marquardt führt bereitwillig ins Katzenhaus.