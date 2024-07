Tierschutz in Mitteltal: Hochbetrieb herrscht bei Achim Klumpp in der Vogelauffangstation

1 Achim Klumpp mit einem seltenen Baumfalken. Foto: Jürgen Kläger

Achim Klumpp engagiert sich seit 45 Jahren für den Vogelschutz. Zurzeit herrscht Hochbetrieb in seiner Auffangstation. Der Vorsitzende des Vereins zum Schutz und Erhalt der Greifvögel und Eulen im Nordschwarzwald könnte weitere Hilfe gut brauchen.









In Achim Klumpps Auffangstation in Mitteltal sind zurzeit viele, zum Teil verletzte, junge Vögel untergebracht, darunter auch drei junge Turmfalken, die nur wenige Tage alt sind. Bald können sie in eine Voliere umziehen. Noch sind sie zu klein und werden in einem Käfig versorgt. Einer trägt eine Schiene, denn ein Bein ist gebrochen.