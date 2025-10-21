Tierschutz in Horb und Umland: Animal Hoarding – Wenn die Tierliebe zu viel wird

Sie lieben Tiere – und überfordern sich selbst. Die Fälle von Tierhortung in Deutschland steigen seit Jahren. Auch in der Region gibt es Fälle.
Im Teppich hängen die Tierhaare so fest, dass kaum noch ein Muster zu erkennen ist. Daneben, mitten im Weg, liegen tierische Hinterlassenschaften. Es ist dunkel, riecht nach Tierfutter, nassem Fell und etwas Moder. Man kann kaum laufen, überall sind Tiere. 8911 Tiere haben Tierschützer laut Deutschem Tierschutzbund im Jahr 2024 aus ähnlichen Verhältnissen gerettet.