Tierschutz in Hechingen: Verletzte Tauben – Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt

Aktion in Rangendingen 100 Kinder beim Kinderbibeltag

Rund 100 Kinder haben beim Kinderbibeltag in Rangendingen kurzweilige Stunden erlebt. Die Kinder sollten gemeinsam Spaß haben, denn der Glaube an Gott hat immer auch mit Gemeinschaft zu tun, so die Idee.