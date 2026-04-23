Tierschutz in Burladingen: Feldhasenbabys in Wiesen – das ist der richtige Umgang

Feldhasenbabys haben nur eine Chance, wenn Menschen ihre Instinkte respektieren. Im Frühling gilt es, die Natur ihr Wunder vollbringen zu lassen.
Wer mit seinem Hund Gassi geht oder einen Spaziergang unternimmt, sieht sie im Frühjahr immer wieder: die kleinen Fellknäuel, die scheinbar verlassen oder verstoßen im Feld oder auf Wiesen liegen. Doch in der Regel wurden die Feldhasenbabys nicht vergessen, sondern ganz bewusst dort von der Hasenmama abgelegt. Diese kommt nur ein- bis zweimal am Tag zurück, um ihre Jungen zu säugen, meist in der Dämmerung oder nachts, und hält sich ansonsten in sicherem Abstand auf, um keine Fressfeinde anzulocken.