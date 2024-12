Tierschutz in Bad Rippoldsau-Schapbach: Warum sich auch im Winter ein Besuch im Bärenpark lohnt

Tierschutz in Bad Rippoldsau-Schapbach

1 Die Bären halten in der kalten Jahreszeit Winterruhe. Mit Glück kann im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald dennoch der ein oder andere Bär gesichtet werden, wie hier auf dem Foto. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bären ruhen im Winter und verkriechen sich in ihre Höhlen. Dennoch lohnt sich ein Ausflug in den „Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald“. Die stellvertretende Projektleiterin Teresa Carl hat unserer Redaktion bei einem Rundgang gezeigt, was den Park in der kalten Jahreszeit ausmacht und warum besonders jetzt die Tiere zu sehen sind.









Die Winterzeit beginnt und es wird gemütlich – auch im „Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald“. Bekanntlich halten die großen, zotteligen Tiere Winterschlaf oder auch Winterruhe. Dennoch stehen die Chancen, Wildtiere zu sehen, in der kalten Jahreszeit besser als im Sommer, wie die stellvertretende Projektleiterin Teresa Carl verrät. Aber was macht den Bärenpark im Winter so besonders?