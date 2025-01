Tierschutz im Schwarzwald-Baar-Kreis: Was ist los mit den Störchen in der Region?

Was ist los mit den Störchen in der Region?

1 Manfred Bartler in Aktion – Mitte Juni beringt er ein Storchenküken in Geisingen. Foto: Bartler privat

Louis, Susi und Peter Pan, drei Störche aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, tun, was Störche eben so tun: Sie lassen sich gerade die Sonne im Süden aufs Gefieder scheinen. Aber was ist mit den anderen los? Haben sie den Abflug verpasst? Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind selbst jetzt, im Winter, viele Störche anzutreffen.









Link kopiert



Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Störche steigt in Baden-Württemberg. 2024 ließ der Nabu Baden-Württemberg die stolzen schwarz-weißen Vögel zählen: 2500 Paare und 2300 Jungvögel. Zahlen, an die vor Jahren nicht zu denken war. 1975 wurden gerade einmal noch 15 Brutpaare in ganz Baden-Württemberg gezählt.