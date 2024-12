Nach Haft in Grönland: Walschützer in Frankreich angekommen

1 Walfanggegner Watson wieder in Frankreich. Foto: Julien De Rosa/AFP/dpa

Monatelang wurde um die Auslieferung des Umweltaktivisten Paul Watson gerungen. Jetzt kann er kurz vor Weihnachten seine Familie in die Arme schließen.









Link kopiert



Paris - Nach Monaten in Gewahrsam ist der bekannte Walfanggegner und Umweltaktivist Paul Watson in Frankreich angekommen. Er landete am Flughafen Roissy-Charles de Gaulle.