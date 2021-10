Tierschützer in Altensteig

1 Die Führungsmannschaft des Tierschutzvereins Oberes Nagoldtal setzt sich nach der Hauptversammlung im Altensteiger Café Fresh zusammen aus Jana Geissler (von links), Blanche Ehlert, Melanie Jakob-Weiß, Magdalena Brauckmann-Hammer, Sandra Calmbach, Dana Braun, Andrea Schwabert und weiteren Funktionsträgern. Foto: Köncke

Der Altensteiger Tierschutzverein hat bei der jüngsten Hauptversammlung einen Teil seiner Führungsriege ausgetauscht. Um das Amt des Kassenprüfers kam es sogar zur Kampfabstimmung.















Altensteig - 73 Katzen, 32 Kaninchen, zwölf Wellensittiche, drei Hunde, 14 Igel hat der Tierschutzverein Oberes Nagoldtal im vergangenen Jahr aufgenommen, betreut und vermittelt. Nun hat der Verein bei seiner jüngsten Hauptversammlung Bilanz gezogen.

Die Pandemie hatte Auswirkungen auf einige Vorhaben des Vereins. Der Start der Tierschutz-Kids-Gruppe ist verschoben worden und der Weihnachtsmarkt in Altensteig ist ausgefallen, wodurch dem Verein wichtige Einnahmen entgangen sind. Denn der Stand der Tierschützer auf dem Weihnachtsmarkt war vor Corona jedes Mal eine sprudelnde Finanzquelle.

Schwein Lotte auf Gnadenhof umgezogen

Trotzdem wurde im letzten Jahr ein Gewinn von 4985 Euro erwirtschaftet, wie dem Bericht von Kassiererin Beatrice Scheerer-Cordier zu entnehmen war. Haupteinnahmen waren Beiträge von aktuell 204 Mitgliedern, Hauptausgabe Tierarztkosten für durchgeführte Kastrationen.

Die Pflegestellen haben Kaninchen, Katzen, Sittiche, Schildkröten, Igel, eine Farbratte und eine von der Polizei eingefangene Kornnatter aus Wildberg versorgt. Schwein Lotte ist nach Frankfurt zu einem Gnadenhof umgezogen und soll sich, wie zu hören war, in ihre neuen Heimat wohl fühlen. Aufgrund einer Zwangsräumung wurde eine acht Monate alte Hündin beim Tierschutzverein in Pflege gegeben. Inzwischen sei sie in eine "tolle Familie" vermittelt worden.

Eine wichtige Aufgabe sei die Kastration von Katzen gewesen und die Betreuung von wild lebenden Artgenossen im Altensteiger Industriegebiet und auf der Mülldeponie in Walddorf. Außerdem wurde der Tierschutz zu gefundenen Wildvögeln und Wildtieren gerufen.

Kritisiert wurde bei der Hauptversammlung das Verhalten der Gemeinden Nagold, Haiterbach, Wildberg, Altensteig, Simmersfeld und Egenhausen, die sich weigerten, die Kosten für teils verletzte Fundkatzen zu übernehmen, so dass der Tierschutzverein die Rechnungen bezahlen muss. Auch forderten die Vereinsmitglieder eine Kastrationsverordnung, wie sie in anderen Städten Baden-Württembergs bereits erlassen worden sei.

Doch der Verein blickte nicht nur auf das vergangene Jahr zurück. Schließlich standen auch Wahlen an. Dabei wurde Magdalena Brauckmann-Hammer als Vorsitzende bestätigt. Dafür gibt es in der Vorstandschaft einige Änderungen.

Zweite Vorsitzende ist jetzt Sandra Calmbach aus Überberg. Sie löst Corinna Shurr ab, die nicht mehr kandidierte. Neue Schriftführerin ist Dana Braun. Komplettiert wird die Vereinsführung durch die Beisitzerinnen Ingeborg Schenk, Elisabeth Dingler, Melanie Jakob-Weiß, Andrea Schwalbert und Blanche Ehlert.

Diskussionen gab es bei der Besetzung der Kassenprüfer. Diesen Posten übernehmen in den nächsten zwei Jahren Franziska Kuhn und Jana Geissler. Die bisherigen Revisoren Brigitte Loyal aus Nagold und Christian Sievers aus Wart hatten bei der letzten Hauptversammlung Einsichtnahme in die Abrechnung eines dem Tierschutzvereins überschriebenen Hauses in Nagold verlangt.

Keine Miete wegen Baumängeln am Haus

Testamentsvollstrecker ist der frühere Vereinsvorsitzende Martin Hammer. Weil die Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen seien, sei nichts anderes übrig geblieben, als Räumungsklage zu erheben. Die Wohnungsmiete sei deshalb nicht überwiesen worden, weil in dem Haus bauliche Mängel aufgetreten seien, die erst behoben werden müssten.

"Wir mussten handeln, um das Geschäftsjahr 2020 abzuschließen", erklärte die Vereinsvorsitzende. Rechtsanwalt Eisenhart von Loeper verlangte in seinem Antrag, der Verein solle aus humanitären Gründen die Klage gegen einen 88-jährigen, schwerkranken Mieter zurücknehmen

Wilhelm Breitling bemängelte, dass die beiden Kassenprüfer abberufen worden seien, ohne sie gefragt zu haben, ob sie aufhören oder weitermachen möchten. "Wir haben nicht gesagt, dass wir nicht mehr kandidieren", betonten Brigitte Loyal und auch Christian Sievers. Beide stellten sich erneut zur geheim beantragten Wahl. Allerdings erhielten sie weniger Stimmen als Franziska Kuhn und Jana Geissler.