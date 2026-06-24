Tierschützer aus Efringen-Kirchen: Von einer Parkbank in Bukarest in die Freiheit

Der Tierschutzverein „Hope & Home for Animals“ in Egringen feiert einen großen Erfolg. Der Verein aus Efringen-Kirchen hat mehr als 450 rumänische Straßenhunde vermittelt.
Der eigentliche Star des Pressegespräches mit Claudia Prange und ihrem Ehemann Uli Dick aus der Spittelgasse in Egringen war gar nicht anwesend. Er hatte nicht mal den Schimmer von dem durch ihn verursachten Jubiläum. Die beiden Betreiber des örtlichen Tierschutzvereins kannten ihn sogar nicht einmal persönlich. Dennoch gibt es eine intensive Verbindung.