Tierschützer aus Efringen-Kirchen: Von einer Parkbank in Bukarest in die Freiheit

Der Tierschutzverein „Hope & Home for Animals“ in Egringen feiert einen großen Erfolg. Der Verein aus Efringen-Kirchen hat mehr als 450 rumänische Straßenhunde vermittelt.

Der eigentliche Star des Pressegespräches mit Claudia Prange und ihrem Ehemann Uli Dick aus der Spittelgasse in Egringen war gar nicht anwesend. Er hatte nicht mal den Schimmer von dem durch ihn verursachten Jubiläum. Die beiden Betreiber des örtlichen Tierschutzvereins kannten ihn sogar nicht einmal persönlich. Dennoch gibt es eine intensive Verbindung.

Schferhund-Mix Bruno hat ein neues Leben Die Egringer hatten einen Großteil am Verdienst, sein Leben gerettet zu haben. Es ist der 450. Hund, der durch das Netzwerk ihres Tierschutzvereins in neue Hände vermittelt wurde. Der Jubilar ist ein Schäferhund-Mix, nunmehr elf Jahre jung, putzmunter, stammt aus Bukarest und fand seine neue Heimat durch die Aktivität des Tierschutzvereins „Hope & Home for Animals“.

Wie von Claudia Prange und Uli Dick berichtet wurde, gibt es eine lange Vorgeschichte zur Rettung von Bruno. Ein Teil der Geschichte führte von einer Parkbank in Bukarest über eine Rettungsstation und eine weitere Station in Stuttgart bis zu einem Bauernhof nach Laufenburg.

Bruno lebt jetzt auf einem Bauernhof mit anderen Hunden und Tieren zusammen. Foto: Claudia Prange

Dort gibt es nun ein Happy End inmitten eines Rudels von drei weiteren Hunden. „Er schläft viel, als ob er sich entspannen wollte. Kommt man aber mit der Leine, steht er sofort parat", habe die neue Besitzerin erzählt. Bruno erkunde auf den Spaziergängen neugierig die Umgebung. „Er ist in seiner neuen Familie hervorragend angekommen“, erzählte die Besitzerin. Auch sei er stets über die Öffnung der Kühlschranktüre hocherfreut.

Leben auf der Parkbank in Eiseskälte

Nicht nur Bruno, viele rumänische Hunde haben ein schweres und gefährliches Leben. Im Dezember 2022 wurden seine Besitzer, ein Paar über 90 Jahre alt, in tiefster Eiseskälte samt ihrem Hausstand mit einigen Tieren in Bukarest auf die Straße gesetzt.

Senioren konnten nur die kleinen Tiere mitnehmen

Die Senioren wurden nach einiger Zeit in eine städtische Einrichtung verbracht, deren kleinere Hunde und die Wellensittiche fanden sofort neue Besitzer. Nur Bruno und sein Freund Jani fanden keine neuen Besitzer, ein Schicksal vieler großer, älterer Hunde. Sie sollten vor Ort getötet werden.

In der Auffangstation wird ein Tumor festgestellt

Beherzte Tierschützer schritten ein und verbrachten die Hundefreunde in einen „Shelter“, eine Tier-Auffangstelle, mit welcher die Egringer Tierschützer organisatorisch vernetzt sind. Bei Bruno musste nach der Untersuchung in der Tierklinik ein Tumor entfernt werden. Dazu kam dann noch der Tod von Freund Jani.

Laufenburger Ehepaar meldet Interesse an

Über ihr Netzwerk wurden die Egringer Tierschützer aktiv und setzen Bruno auf ihre Internetseite. Schlussendlich meldete sich ein Laufenburger Ehepaar, es folgte die bestens verlaufene Vorprüfung durch Helfer, Bruno fand ein neues Heim.

Kein Leben ohne Hund vorstellbar

Die 68-jährige Graphikdesignerin Claudia Prange war seit Kindesbeinen an mit Hunden vertraut. Sie konnte sich ein Leben ohne Hunde nicht vorstellen. Auch ihr Ehemann, der Architekt Ulrich Dick, wurde zum engagierten Hunderetter. Besonders das Schicksal der rumänischen Straßenhunde berührte das Paar.

2012 war Maya der erste vermittelte Hund

2012 kam die erste Schäferhunde-Mischlingsdame Maya ins kleine „Hunde-Paradies“ nach Egringen. Es folgte Mischling Nummer zwei, Monty. Nach und nach wurde das Netzwerk in Rumänien erweitert. Regelmäßig erhalten die „Shelter“ des Egringer Vereins Infos über die „Todeslisten“ in den rumänischen Tierheimen.

Rund 50 Tiere als Pflegehunde selbst aufgenommen

Insgesamt kamen im Laufe der Jahre rund 50 Hunde ins Haus Am Spittelrain wo sie als Pflegehunde aufgepeppelt wurden. Sie wurden weitervermittelt. Der Verein „Hope & Home For Animals“ wurde 2019 als Verein eingetragen. Seitdem werden vom Verein in Rumänien drei „Shelter“ mit Ehrenamtlichen unterhalten.

In jedem der „Shelter“ warten momentan jeweils 60 sozialverträgliche Straßenhunde auf Vermittlung. Bei Bruno handelte es sich Anfang des Jahres um den 450. Hund, der seit Vereinsgründung vermittelt wurde. Mittlerweile sind es schätzungsweise 460 Hunde.

Helfen mit einer vorläufigen Heimat

Claudia Prange appellierte an Tierfreunde und sagte: „Wichtig sind Pflegestellen, wo die Hunde wenigstens eine vorläufige Heimat finden, bis sie schlussendlich vermittelt werden können“. Allerdings gehen die Pläne, einen Hund als vorübergehende Pflegschaft aufzunehmen, manchmal gründlich schief. Das beste Beispiel ist das Egringer Paar, das drei ehemalige „Pfleglinge“ seit langem als Familienmitglieder aufgenommen hat.

Tierschutzverein richtet Flohmarkt aus

Regelmäßig betreibt der Verein einen jährlichen Flohmarkt. Die Besucher überbringen hier nicht nur Tierbedarfsartikel, sondern auch Kleidung und Gebrauchsgegenstände, die im Rahmen des Networking des Vereins an bedürftige Rumänen verteilt werden.

Info: Der nächste Tier- und Hausflohmarkt findet am Samstag, 4. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, Am Spittelrain 1, in Egringen statt. Für Bewirtung ist mit Kaffee und Kuchen sowie anderen Leckereien gesorgt. Die Internetseite is unter folgender Adresse zu finden: www.hope-and-home-for-animals.de.