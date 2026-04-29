Tierschützer äußern Verdacht: Organisierte Bettelei mit Hunden in Lahr?

Wer durch die Innenstadt geht, begegnet ihnen regelmäßig: Menschen, die um Geld bitten. Häufig sitzen sie mit einem Schild am Straßenrand, oft ist auch ein Hund dabei. Und genau das ruft die Tierschutzorganisation Pfötchenhilfe Schwanau – Felle in Not auf den Plan. Vor einigen Tagen hat der Verein in den Sozialen Medien vor „möglichem Missbrauch von Hunden zum Betteln“ in Lahr gewarnt. Demnach sollen in den Tagen vor dem Post am 21. April „mehrfach Personen beobachtet“ worden sein, „die mit offensichtlich reinrassigen Hunden auf der Straße betteln“, schreibt die Organisation.

Auch Passanten hätten von solchen Beobachtungen berichtet, heißt es in dem Beitrag, in dem der Verdacht geäußert wird, dass es sich bei den Bettlern um eine Gruppe gehandelt haben könnte. Es „soll ein Bus mit rumänischem Kennzeichen angehalten haben, aus dem Bettler mit Hunden ausgestiegen sind“, so die Pfötchenhilfe.

Kurz vorher sollen die Hunde gefüttert worden sein. „Auffällig war, dass viele der Tiere anschließend ungewöhnlich ruhig wirkten“, äußert die Organisation den Verdacht, dass die Tiere „möglicherweise“ dadurch ruhiggestellt worden sein sollen. Ein Verdacht, dem der Verein am Tag nach dem Posting nachging. Allerdings: „Der Hund in der Marktstraße war augenscheinlich nicht sediert“, schreiben die Tierschützer in einem Update des Beitrags. Eine rechtliche Handhabe hatten die Behörden daher nicht.

Der Mann erzählt, dass er aus Offenburg kommt

Zudem berichtet die Pfötchenhilfe in dem Post, dass einer der Bettler ihrem stellvertretenden Vorsitzenden einen der Hunde für rund 600 Euro zum Kauf angeboten habe. „Für uns wirft das große Fragen auf, ob diese Tiere wirklich als Familienhunde gehalten werden – oder ob sie lediglich zum Zweck des Bettelns eingesetzt werden“, so die Tierschützer, die betonen: „Dies sind Beobachtungen und Hinweise, die uns gemeldet wurden.“

Unsere Redaktion hat versucht, mit Bettlern in Lahr ins Gespräch zu kommen. Direkt vor dem Ein- und Ausgang des Kaufhauses Müller sitzt ein Mann, hält die Hand auf und sagte „Bitte“ zu den Menschen, die aus dem Geschäft kommen. Neben sich hat er einen Hund, vor dem er auf einer Decke Hundefutter ausgebreitet hat. Es dürfte ein Beagle sein – ein hübscher Vierbeiner.

Der Hund heiße „Buffy“, sagt der Mann unserer Redaktion, ansonsten ist eine Kommunikation kaum möglich. Er erzählt noch, dass er aus Sibiu kommt, eine Stadt in Rumänien, und dass er in Offenburg wohnt. Warum er dann in Lahr bettelt, wie er zu dem Hund gekommen ist – alles Fragen, die der Autor stellt, auf die es aber keine Antwort gibt. Der Rumäne zuckt hilflos mit den Schultern – er kann praktisch kein Deutsch.

Am selben Tag sitzt eine dunkel gekleidete Frau auf einer Decke am Marktplatz und spielt Akkordeon, an ihrer Seite ein gepflegt wirkender, mittelgroßer Hund mit längeren grauen Haaren, eventuell ein Bobtail. Sie kann noch weniger Deutsch als ihr Landsmann, der sich vor dem Kaufhaus Müller aufhält. Die Frau sagt, dass sie aus Konstanza kommt, einer Stadt am Ufer des Schwarzen Meeres, bei den anderen Fragen schüttelt sie ratlos den Kopf. Auch mit ihr ist keine Unterhaltung möglich.

Als niemand der Frau etwas gibt, wechselt die den Ort

Beide – der Mann und die Frau – sind im (versuchten) Gespräch mit unserer Redaktion höflich und freundlich, auch Passanten gegenüber treten sie nicht fordernd oder gar aggressiv auf. Was dem Autor auch noch auffällt: Die Menschen, die vorbeigehen, ignorieren die geöffneten Hände der beiden Bettler, keiner gibt ihnen etwas. Die Frau wird deshalb im Lauf des Vormittags den Standort wechseln, sie spielt später in der Marktstraße auf ihrem Akkordeon, der Hund immer an ihrer Seite.

Tags darauf sitzt ein weiterer Bettler mit Hund in der Marktstraße, der Mann und die Frau vom Vortag sind dagegen nicht zu sehen. Handelt es sich um eine organisierte Gruppe? Auszuschließen ist es nicht.

Das sagt die Stadt Lahr

Grundsätzlich ist stilles Betteln in Baden-Württemberg erlaubt – auch dann, wenn Hunde dabei sind. Erst, wenn die Tiere „im Vordergrund stehen“, sei Betteln verboten, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion von der Stadt Lahr. Ebenfalls laut städtischer Polizeiverordnung untersagt: „Das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zu dieser Art des Bettelns.“ Darunter fallen auch das organisierte Betteln und Betteln in Demutshaltung, so die Stadt.

Bislang keine Anhaltspunkte für organisierte Bettelei

Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei den Bettlern mit Hunden in der Innenstadt um organisiertes Betteln handele, gebe es jedoch „bisher nicht“, heißt es aus dem Lahrer Rathaus. „Wenn wir einen konkreten Verdacht haben, nehmen wir Personalien auf, befragen und leiten gegebenenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und erteilen einen Platzverweis“, erklärt die Verwaltung.

Demnach kontrolliere der Kommunale Ordnungsdienst im Rahmen der Fußstreifen regelmäßig in der Fußgängerzone. „Wenn aggressives Betteln festgestellt wird, handeln wir entsprechend“, so die Stadt. Beschwerden aus der Bevölkerung über die Bettler in der Stadt gebe es derzeit keine. „Derzeit sind nur vereinzelt bettelnde Personen in der Stadt. Der KOD konnte kein Betteln über den Gemeingebrauch hinaus feststellen“, so die Stadt.

Appell der Tierschützer

In ihrem Beitrag in den Sozialen Medien gibt die Pfötchenhilfe Schwanau Tipps zum Umgang mit Bettlern mit Hunden. „Gebt Bettlern mit Tieren möglichst kein Geld – auch wenn euch die Hunde leidtun“, schreiben die Tierschützer. Sie bitten zudem darum, verdächtige Situationen zu melden.