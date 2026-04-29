Tierschützer äußern Verdacht: Organisierte Bettelei mit Hunden in Lahr?

In der Lahrer Innenstadt sitzen immer wieder bettelnde Menschen mit Hunden. Tierschützer aus der Region haben deshalb eine Warnung ausgesprochen.
Wer durch die Innenstadt geht, begegnet ihnen regelmäßig: Menschen, die um Geld bitten. Häufig sitzen sie mit einem Schild am Straßenrand, oft ist auch ein Hund dabei. Und genau das ruft die Tierschutzorganisation Pfötchenhilfe Schwanau – Felle in Not auf den Plan. Vor einigen Tagen hat der Verein in den Sozialen Medien vor „möglichem Missbrauch von Hunden zum Betteln“ in Lahr gewarnt. Demnach sollen in den Tagen vor dem Post am 21. April „mehrfach Personen beobachtet“ worden sein, „die mit offensichtlich reinrassigen Hunden auf der Straße betteln“, schreibt die Organisation.