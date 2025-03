Tierschmuggel: Zöllner entdecken geschmuggelte Hundewelpen dicht gedrängt

1 Die neun Hunde wurden dicht gedrängt transportiert und waren dehydriert. Foto: Hauptzollamt Braunschweig/dpa

Zollbeamte kontrollieren an der Autobahn 2 in Niedersachsen einen Fahrer. In zwei Transportboxen machen sie einen traurigen Fund.









Peine - Neun geschmuggelte Hundewelpen hat der Zoll bei einer Kontrolle an der Autobahn 2 nahe Braunschweig entdeckt. Die Tiere wurden von einem 30-jährigen Mann dicht gedrängt in Transportboxen gefahren, wie die Behörde mitteilte. Nach Angaben der Beamten waren die Maltesermischlinge im geschätzten Alter von höchstens acht Wochen auf dem Weg von Moldau in die Niederlande.