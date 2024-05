1 Die Küken sind gerade einmal zwei Wochen alt. Foto: Privat

Die Notlage von sechs kleinen Enten ruft zahlreiche Helfer auf den Plan. Die Tiere sind gerade einmal zwei Wochen alt.









Sechs junge Entenküken schwammen alleine am Oberen Stauweiher im Einlaufbecken der Förderschnecke umher, deren Eltern flogen am Beckenrand hin und her.