Tierrettung in Oberndorf

1 Die Polizei musste bei der Rettung eines Fischreihers helfen. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Beamte der Polizei Oberndorf haben am Sonntagmorgen bei der Rettung eines Fischreihers geholfen, der sich in einem Busch verfangen hatte.















Oberndorf-Aistaig - Beschäftigte des Seniorenheims in der Maffellstraße hatten die Polizei informiert, nachdem Bewohner bemerkt hatten, dass sich bereits am Vortag der Reiher in den Ranken einer wilden Brombeerhecke verheddert hatte und von alleine nicht mehr frei kam.

Die Beschäftigten versuchten dem Tier zu helfen, jedoch gelang es dem Vogel nicht, sich von den Resten der stacheligen Ranken zu befreien, so die Polizei. Die Beamten fingen das Tier daher ein und übergaben ihn einer hinzugerufenen Mitarbeiterin des Naturschutzbundes. Diese setzte das offenbar unverletzte Tier kurz darauf wieder am Neckarufer aus.