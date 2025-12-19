Tierquälerei-Vorwurf im Europa-Park: „Mein Handeln war fachlich begründet“ – Hundetrainer wehrt sich

Die Hunde-Show im Winterzirkus des Europa-Park ist aus dem Programm geflogen. Jetzt wehrt sich der Hundetrainer gegen die Tierquälerei-Vorwürfe und stellt den Fall ganz anders dar.
Nach den Tierquälerei-Vorwürfen wegen Videos aus dem Backstage-Bereich des Winterzirkus im Europa-Park Rust meldet sich der betroffene Hundetrainer zu Wort: „Diese Darstellung entspricht nicht den tatsächlichen Umständen“, verteidigt sich der Mann namens Wolfgang Lauenburger in einem Instagram-Beitrag. Zuvor hatte die Tierrechtsorganisation Peta den Fall öffentlich gemacht und dem Hundetrainer vorgeworfen, die Tiere misshandelt zu haben – mit Verweis auf die zugespielten Videoaufnahmen. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.