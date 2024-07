Tierquälerei in Blumberg und Rot an der Rot: Peta lobt Belohnung für Hinweise auf „Pferderipper“ aus

Tierquälerei in Blumberg und Rot an der Rot

Innerhalb einer Woche wurden zwei Pferde durch Schnitte schwer verletzt, eines in Rot an der Rot und eines in Blumberg. Die Tierschutzorganisation Peta bietet nun 500 Euro für Hinweise, durch die die Täter vor Gericht kommen.









Jeweils ein Pferd wurden in der vergangenen Woche, wohl in der Nacht auf Donnerstag, in Rot an der Rot (Kreis Biberach) in der Straße Obermittelried und in Blumberg-Riedböhringen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in der Bachstraße verletzt – beide wiesen Schnittverletzungen auf. Für Hinweise auf die Täter, die zur rechtskräftigen Verurteilung führen, hat die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt.