Tierquäler-Prozess in Balingen

1 Das Symbolbild zeigt einen Pudel in bedauernswertem Zustand. Foto: stock.adobe.com/Konstiantyn Zapylaie

Er hat zahlreiche Hunde und Katzen auf dem Dachboden gehalten – unter miserablen Bedingungen. Nun hat die Richterin am Amtsgericht ein Urteil gesprochen.









Der Angeklagte hat vor der Urteilsverkündung bekanntlich das letzte Wort. Dafür nahm sich der Mann aus dem Zollernalbkreis am Freitag im Amtsgericht Balingen rund anderthalb Stunden. Gebracht hat es nicht viel – er wurde am Ende wegen quälerischer Tiermisshandlung in 41 Fällen verurteilt.