Tierquäler in Blumberg

1 Im August 2023 wird ein kleiner Fuchs mit Pfeil im Kopf in Blumberg beobachtet. Foto: Daniel Rasilier

Im Sommer tauchte der junge Vierbeiner mit einem Pfeil im Kopf in einem Garten auf. Tierretter machten sich auf die Suche, die erfolglos verlief.









Der Vorfall hat sich in einer Samstagnacht im August ereignet. Daniel Rasilier aus Blumberg steht gerade in seinem Garten, als ein kleiner Fuchs daher getrottet kommt. Eigentlich nicht ungewöhnlich, sind doch seit geraumer Zeit in der Gegend Füchse unterwegs. Dieses Mal ist es jedoch anders: Der kleine Fuchs hat einen Pfeil oder Bolzen im Kopf stecken.