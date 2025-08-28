Tierpark Hagenbeck: Wohl ältester Orang-Utan der Welt - Ziehsohn hält Bella fit

Bella hat schon viel gesehen. Seit mehr als 60 Jahren lebt sie im Tierpark Hagenbeck. Sie hält den Rekord als ältester Orang-Utan der Welt. Und noch hat sie wichtige Aufgaben zu erledigen.
Hamburg - Leuchtend rotes Fell, gelassene Ruhe jenseits des Trubels und viel Liebe für ihren Ziehsohn Berani - daran können Besucherinnen und Besucher im Hamburger Tierpark Hagenbeck die wohl älteste Organ-Utan-Dame der Welt erkennen. Bella ist bereits 64 Jahre alt und für ihr Alter noch erstaunlich rüstig und fit, wie Chandra Kummerfeldt sagt. Die Tierpflegerin ist stellvertretende Leiterin des Affenreviers bei Hagenbeck. "Das ist richtig faszinierend. Ihr geht es gut. Es ist total toll, mit ihr zu arbeiten. Obwohl sie alt ist, kann sie noch super klettern. Und sie kennt ihre Limits."