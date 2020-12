Tierklinik Bad Dürrheim Wenn die Katze das Lametta frisst

Besonders die Feiertage halten für das Ehepaar Roeckl und ihre 19 Mitarbeiter so einiges bereit. Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Schabelhof über die Weihnachtsfeiertage im Dienst sein, und dieser würde meistens gut ausgenutzt, weiß Karen Roeckl. Vor allem Magendarmgeschichten würden vom 24. bis zum 26. Dezember in der Tierpraxis eine Rolle spiele. Mal klettert die Katze den Weihnachtsbaum hoch und frisst das Lametta, mal bekommt der Hund einen Markknochen, bei dem der donutartige Knochen dann auf dem Kiefer stecken bleibt, und mal meinen es die Tierbesitzer zu gut und geben ihren Hunden Schokolade, erzählt Karen Roeckl über die Fälle, die sich häufen. Doch auch Pfotenverletzungen, Augenverletzungen und Brüche wären zu dieser Zeit keine Seltenheit. "Für die Tiere ist es Weihnachtsgeschenk genug, dass die Besitzer zuhause sind", da solle man doch lieber beim täglichen Tierfutter bleiben, so die Leiterin der Reha.

Das Ehepaar freut sich auf das Böllerverbot, welches aufgrund der Corona-Pandemie ausgesprochen wurde. Denn die laute Pyrotechnik bedeutet für die Tiere Stress. "Ich würde sogar fast behaupten, für Pferde bedeutet das mehr Stress als für Kleintiere, denn diese sind bei ihren Besitzern", so Karen Roeckl.

Viel Betrieb in diesem Jahr

Auch auf dem Schabelhof werde das Corona-Jahr, wie überall. unvergessen bleiben, sagt die Leiterin der Pferde Reha. Als systemrelevantes Unternehmen durfte die Praxis offenbleiben, "schließlich wurden Tiere immer noch krank oder verletzten sich". Man musste sich zuerst einmal einer Umstrukturierung stellen und im zwei Schicht-Betrieb arbeiten. "Dies war vor allem sehr mühsam. Hier herrschte auch eine große Unsicherheit, weil wir nicht wussten, was wir hätten tun sollen, wenn sich einer unserer Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hätte."

Im Rückblick sei bei der Tierpraxis in diesem Jahr deutlich mehr los gewesen und dies konstant. "Unsere Interpretation ist. Da viele durch die Pandemie in Kurzarbeit waren, verbrachten viele Tierbesitzer mehr Zeit mit ihren Haustieren. Da fällt einem auf einmal auf, dass das Tier nicht richtig geht oder ein komisches Verhalten an den Tag legt."

Patienten aus der Schweiz

Karen Roeckl, die selbst Pferde besitzt, ist schon immer gerne geritten. Nachdem das Pferd ihres Mannes vor mehr als 20 Jahren eine Kolik erlitt, führte sie dieses jeden Tag aus. Als ihr Mann und sie beschlossen, vom Zollhaus nach Bad Dürrheim zu ziehen und hier eine große Tierpraxis zu eröffnen, war das der Anlass für Karen Roeckl, auch eine Pferde-Reha zu eröffnen. "Das Grundstück war ein Glücksfall", erklärt sie, so viel freie Fläche hätte das Ehepaar gar nicht gesucht. Doch dies sei jetzt ein großer Vorteil denn viele würden ihre Pferde gerade aus diesem Grund zum Schabelhof in die Reha oder zur Behandlung bringen. So habe der Schabelhof Patienten aus Frankfurt oder auch aus der Schweiz.

Aquatrainer ist Herzstück

Für Karen Roeckl ist der Aquatrainer das Herzstück der Reha, so sei der Schabelhof im Umkreis nicht nur die einzige Pferde-Reha, sondern könne, als eine der wenigen Einrichtungen diese besondere Methode der Bewegungstherapie anbieten. Bei dieser Therapie kann die Belastung über die Wassermenge eingestellt werden. So könne schon früh die Rehabilitation beginnen. Neben der kontrollierten Bewegungstherapie mit dem Aquatrainer bietet Karen Roeckl weitere Reha-Maßnahmen wie Elektro- sowie Physiotherapie und Magnetfeld-Decken an.

Immer schön sei es, wenn die Therapie anschlage und die Behandlung zur Erfolgsgeschichte werde. So habe Karen Roeckl vor zwölf Jahren einem Pferd, dessen überweisender Arzt keinen Sinn mehr gesehen habe, geholfen. Ein Jahr dauerte die Therapie "es konnte sogar wieder zurück in den Reitsport." Ein toller Nebeneffekt ihrer Arbeit sei auch, dass sie des öfteren Pferd und Mensch wieder zusammenführen könne. Doch auch nicht alltägliche Notfälle kommen bei der Tierpraxis an. So habe der Tierarzt Andreas Roeckl schon einmal einen angefahrenen Biber, der in der Nacht von der Polizei gebracht wurde, behandelt und einem Känguru aus einem Zirkus geholfen.