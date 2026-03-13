Tierischer Besuch: Wildschwein nach Ausflug in Einkaufszentrum wieder frei

Der Tierpark Berlin sei bei dem Einsatz von der Polizei um Hilfe in Sachen Wildtiere gebeten worden, erklärte eine Sprecherin des Tierparks. Ein Team aus Tierpflegern und Tierärztin war demnach mit Blasrohr, Narkosegewehr und hölzernen Schilden vor Ort. In dem Zentrum hätten die Einsatzkräfte festgestellt, "dass eine Narkotisierung des Tieres aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich war". Schließlich konnten Polizisten das Tier mittels verschiedener Gegenstände nach draußen drängen.