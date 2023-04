Seinen ersten Badegast konnte das Bregtalbad in diesem Jahr bereits vor dem Saisonstart begrüßen. Der tierische Besucher wurde dann aber doch dem Gelände verwiesen – zumal er Schaden am Becken anrichtete.

Da staunte Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski vom Bregtalbad nicht schlecht, als er bereits am vergangenen Donnerstagmorgen das Wasser aus dem Nichtschwimmerbecken abließ: In das Becken hatte sich ein ausgewachsener Biber verirrt, wie der Verein Bregtalbad und die Polizei mitteilen.

Helfer der Tierrettung fangen den Biber ein und setzen ihn im Bregbach aus. Foto: Verein Bregtalbad

„Was für ein wunderschönes Becken – das hat eventuell auch dieser Biber gedacht, bevor er dann sein blaues Wunder erlebte, als er wohl scheiterte beim Versuch, es wieder zu verlassen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins, der den Vorfall mit Humor nimmt. Und das, obwohl der Biber – vermutlich beim Versuch, dem Becken zu entrinnen – die Folie, mit der das Schwimmbecken ausgekleidet ist, beschädigte.

Schaden soll schon bald repariert werden

Bei seinen Fluchtversuchen erschwerte ihm einerseits das Fortkommen, dass der Wasserstand im Winter nach Angaben des Vereins als Schutz gegen zu starken Niederschlag etwa zehn Zentimeter unter der Oberkante gehalten wird. Andererseits erschwerte dem Biber der sinkende Pegel beim Ablassen des Wassers die Flucht. Die für den Landkreis Schwarzwald-Baar zuständige Biberbeauftragte verständigte dann die örtliche Tierrettung, die das Tier aus dem leeren Bad holen und unversehrt in den angrenzenden Bregbach verfrachten konnte, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Ordentlichen Schaden hat der Biber angerichtet. Foto: Verein Bregtalbad

Der Schaden am Becken kann ohne größere Klimmzüge noch vor dem Start der Sommersaison beseitigt werden, versichert der Verein – und das hängt mit dem Grund zusammen, aus dem das Wasser in diesem Jahr bereits so früh aus dem Becken abgelassen wurde: In Kürze wird die neue Edelstahl-Treppe eingebaut, heißt es vonseiten des Vereins. „Zum Glück ist dazu auch die Folien-Verlege-Firma ohnehin vor Ort und kann hoffentlich die Biber-Biss-Schäden an der Folie schnell und professionell wieder reparieren.“

Sollte alles nach Plan laufen, können die Helfer bei der Auswinterung des Bregtalbads, die für die beiden Wochenenden 5. und 6. Mai sowie 12. und 13. Mai geplant ist, die neue Treppe bereits begutachten, teilt der Verein mit. Als Eröffnungstermin der Saison im Bregtalbad ist in diesem Jahr der 26. Mai, der Freitag vor dem Pfingst-Wochenende, angepeilt.