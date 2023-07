Ein besorgter Bürger hat am Dienstag die Polizei gerufen, weil er ein Wildtier in der Küche seiner Nachbarin gesehen hatte.

Am Einsatzort in der Bahnhofstraße angekommen, fanden die Beamten einen Siebenschläfer vor, der genüsslich die in der Küche stehenden Essensreste verputzte.

Da das possierliche Tierchen dem Duft der Essensreste wohl nicht widerstehen konnte, verschaffte es über ein offenstehendes Fenster Zutritt und stillte seinen Hunger. Die Polizisten brachten den Nager aus der Wohnung und ließen ihn im umliegenden Grün wieder frei.